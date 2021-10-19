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ضبط مرتكبي سرقة هاتف صحفي أثناء إجراء بث مباشر في القاهرة

بعد استخدام التقنيات الحديثة.
أماني عوض 5:20 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 5:20 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول من صحفي أثناء إجراء البث المباشر بأسلوب الخطف، في محافظة القاهرة، وظهور صورة أحد المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استقلال 3 أشخاص مجهولين دراجة نارية “غير معلوم أرقام لوحاتها”، وخطفوا هاتف محمول من شخص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء بث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار.

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وبالفحص أمكن التوصل للمجني عليـه “مستخدم الصفحة المشار إليهـا” -مقيم بدائرة قسم المطرية- وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب “الخطف”.

وبإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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