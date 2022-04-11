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ضبط مرتكبي سرقة شقة المفكر الراحل سيد القمني بالشرقية

كتب وأجهزة.
أماني عوض 1:38 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22 1:38 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على مرتكبي واقعة سرقة شقة المفكر الراحل سيد القمني في محافظة الشرقية، بعدما اكتشفت كريمته الواقعة.

كان قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية، قد تلقى بلاغًا من مواطنة عن اكتشافها سرقة 2 شاشة تليفزيون، ميكروويف، لاب توب، فرن كهرباء، بعض أدوات المطبخ، مجموعة من الكتب من شقة والدها المتوفي الكاتب سيد القمني.

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وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفي، شاشة تليفزيون، 4 أواني، لدى عامل خردة أمكن ضبطه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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