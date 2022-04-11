ضبط مرتكبي سرقة شقة المفكر الراحل سيد القمني بالشرقية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على مرتكبي واقعة سرقة شقة المفكر الراحل سيد القمني في محافظة الشرقية، بعدما اكتشفت كريمته الواقعة.

كان قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية، قد تلقى بلاغًا من مواطنة عن اكتشافها سرقة 2 شاشة تليفزيون، ميكروويف، لاب توب، فرن كهرباء، بعض أدوات المطبخ، مجموعة من الكتب من شقة والدها المتوفي الكاتب سيد القمني.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفي، شاشة تليفزيون، 4 أواني، لدى عامل خردة أمكن ضبطه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.