ضبط مرتكبي جريمة قتل سائق ودفنه في منطقة صحراوية بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي جريمة قتل سائق ودفن جثمانه في منطقة صحراوية بغرض سرقة سيارته بمحافظة أسيوط، بعدما تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف ملابسات الحادث.

كان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام، قد تلقى بلاغًا بغياب شقيقه سائق -مقيم بمحافظة أسيوط- أثناء تواجده بمنطقة شق الثعبان.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجني عليه والتصرف فيها بالبيع، واستدرجاه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه، وأثناء سيرهم بإحدى المدقات الجبلية أنزله من السيارة واعتدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة” كان بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته.

وعقب ذلك وضعت بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار، وبارشادهما عثر على جثة المجني عليه بمكان إخفائها بمنطقة صحراوية، وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية.

وضبط سلاح ناري فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض “مطواة” المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.