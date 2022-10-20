ضبط مرتكبي جرائم السرقات من داخل السيارات أمام جامعة بالشروق

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي وقائع السرقات من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بمحافظة القاهرة ، وذلك عقب رصد ما تداول على أحد البرامج عبر إحدى القنوات، بشأن وقائع سرقة من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات، بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي وقائع السرقة، شخصان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب “3” وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج، وبارشادهما ضبط جهاز “لاب توب” المستولي عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما.

وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.