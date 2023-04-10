ضبط مدير مصنع ينتج الطحينة من بودرة السيراميك في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص في محافظة الجيزة ، لاتهامه بإنتاج الطحينة من بودرة السيراميك وقشر الفول السوداني والسمسم.

كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ، قد أكدت أن المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الطحينة، كائن بدائرة مركز شرطة الصف، يرتكب الغش والتدليس وإنتاج طحينة من بودرة السيراميك وقشر الفول السوداني والسمسم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وباستهداف المصنع المشار إليه.

وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 5 أطنان بودرة سيراميك بدون بيانات، 5 أطنان قشر وكسر فول سوداني، 2,500 طن سمسم، طن دقيق، 200 لتر زيت طعام.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.