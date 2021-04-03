ضبط مدير مخزن وموظفة بتهمة اختلاس تذاكر معابد أثرية في الأقصر

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على اثنين من الموظفين بإحدى الجهات الحكومية بعد اكتشاف ارتكابهما لمخالفات مالية، منها اختلاس تذاكر تخص معابد ومناطق أثرية في محافظة الأقصر وبيعها لشركات السياحة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت أن “مدير مخازن” و”أمينة مخزن” في إحدى الجهات الحكومية وراء ارتكاب العديد من المخالفات المالية التي أضرت بأموال جهة عملهما.

واستغل المتهمان طبيعة عملهما واستولوا على عدد من التذاكر الموقوف العمل بها بإجمالي 9151 تذكرة، تخص معابد ومناطق أثرية مختلفة بمحافظة الأقصر، وبيعها لشركات السياحة، وحرصًا منهما على عدم اكتشاف الواقعة أقدما على اختلاس تلك التذاكر بكعوبها من الدفاتر.

وأشارت التحريات إلى اختلاسهما 40 دفتر تذاكر مخصصة للبيع لشركات السياحة، وحرصًا من المتهمين على عدم اكتشاف الواقعة أثبتت المتهمة الثانية إرسال تلك الدفاتر للمطبعة لتصحيحها على خلاف الحقيقة، وأضرا عمدًا بأموال جهة عملهما، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.