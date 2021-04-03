لايف

ضبط مدير مخزن وموظفة بتهمة اختلاس تذاكر معابد أثرية في الأقصر

لبيعها لشركات السياحة.
أماني عوض 6:06 م, السبت, 3 أبريل 21 6:06 م, السبت, 3 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على اثنين من الموظفين بإحدى الجهات الحكومية بعد اكتشاف ارتكابهما لمخالفات مالية، منها اختلاس تذاكر تخص معابد ومناطق أثرية في محافظة الأقصر وبيعها لشركات السياحة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت أن “مدير مخازن” و”أمينة مخزن” في إحدى الجهات الحكومية وراء ارتكاب العديد من المخالفات المالية التي أضرت بأموال جهة عملهما.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر.. باردة ليلا ونشاط للرياح

واستغل المتهمان طبيعة عملهما واستولوا على عدد من التذاكر الموقوف العمل بها بإجمالي 9151 تذكرة، تخص معابد ومناطق أثرية مختلفة بمحافظة الأقصر، وبيعها لشركات السياحة، وحرصًا منهما على عدم اكتشاف الواقعة أقدما على اختلاس تلك التذاكر بكعوبها من الدفاتر.

وأشارت التحريات إلى اختلاسهما 40 دفتر تذاكر مخصصة للبيع لشركات السياحة، وحرصًا من المتهمين على عدم اكتشاف الواقعة أثبتت المتهمة الثانية إرسال تلك الدفاتر للمطبعة لتصحيحها على خلاف الحقيقة، وأضرا عمدًا بأموال جهة عملهما، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

اقرأ أيضا  محكمة الجنايات تقرر استمرار حبس 4 متهمين في واقعة الاعتداء على «فتاة فيرمونت»

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

البروفة الأخيرة لرحلة الملوك..الخيول والعربات تستعد لموكب المومياوات

أحمد عاشور 6:10 م, السبت, 3 أبريل 21

انخفضت 17% خلال 2020.. الداخلية تنفي ارتفاع معدلات الجريمة في مصر

أماني عوض 5:48 م, السبت, 3 أبريل 21

للتأمين بدقة وإتقان.. الداخلية تناشد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء موكب المومياوات

أماني عوض 5:34 م, السبت, 3 أبريل 21

«سياحة البرلمان»: حدث نقل المومياوات سيتحاكى عنه العالم وعلينا استثماره جيدًا

ياسمين فواز 5:28 م, السبت, 3 أبريل 21

حالة طقس غد الأحد.. بارد ليلا واضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 4:27 م, السبت, 3 أبريل 21

الداخلية: محاضر لـ 11.2 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات خلال يوم

أماني عوض 4:26 م, السبت, 3 أبريل 21