ضبط مدير شركة بتهمة غسل أموال الأموال من الكسب غير المشروع

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن امتناع مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات من محافظة الجيزة، عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

واتضح من التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وشراء السيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 2,5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.