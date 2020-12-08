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ضبط مدير شركة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في القليوبية

سبق اتهامه في 20 قضية متنوعة، ومحكوم عليه في 5 قضايا أخرى.
أماني عوض 8:36 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 8:36 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.

جاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من المواطنين، واتضح أنه سبق اتهامه في 20 قضية متنوعة، ومحكوم عليه في 5 قضايا أخرى.

وأكدت التحريات أن المتهم أقدم على النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية بمرتبات مجزية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

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وأمكن الاستدلال على 6 مواطنين من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت صاحب شركة للمعمار –مقيم بالمقطم وله محل إقامة آخر بالمعادي، ومحكوم عليه في 127 حكم حبس جزئي ومستأنف، في قضايا شيكات – مباني، بإجمالي حبس 103 عامًا وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من مليون و526 ألف جنيه.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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