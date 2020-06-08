لايف

ضبط مدير تخليص جمركي لتزويره أوراق رسمية للمهاجرين غير الشرعيين

استخدام مستندات مزورة لاعتبارهم من أصحاب المنشآت التجارية، واستخراج جوازات سفر لهم بتلك المهنة.
أماني عوض 12:15 م, الأثنين, 8 يونيو 20 12:15 م, الأثنين, 8 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت الأجهزة الأمنية -اليوم الإثنين- من ضبط مدير تخليص جمركي بإحدى الشركات، بتهمة تزوير الأوراق والمستندات الرسمية المهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات ضلوعه في عمليات هجرة غير شرعية، عن طريق استخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لإثبات بيانات على غير الحقيقة للمهاجرين غير الشرعيين بإعتبارهم من أصحاب المنشآت التجارية.

إضافة إلى استخراج جوازات سفر بذات المهنة وتسهيل استخراج تأشيرات من السفارات الأجنبية.

وبعد ضبط المتهم وتفتيش مسكنه عثر بحوزته على جهاز كمبيوتر، طابعتين، تليفون محمول، كمية من المستندات والفواتير والإيصالات، سجل تجاري، مبلغ مالي.

واعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

لصوص قضبان السكة الحديد وماكينات الري بسوهاج والشرقية بقبضة الأمن

أماني عوض 5:08 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

القبض على موظف صحة بالإسكندرية لتزويره الشهادات الطبية

أماني عوض 4:35 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

شاب يقتل جدة صديقه.. والدافع: سرقة فلاشة وشاشة تلفزيون

أماني عوض 4:05 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

كشف ملابسات سرقة مدرستين بالسيدة زينب والزقازيق

أماني عوض 1:43 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

ارتكبوا 35 جريمة.. سقوط عصابتين لسرقة السيارات والحقائب والمساكن بالقاهرة

أماني عوض 1:21 م, الأثنين, 8 يونيو 20

موظفان سجل عقاري ومحاسب يؤسسون شركات وهمية للحصول على قروض

أماني عوض 6:41 م, الأحد, 7 يونيو 20