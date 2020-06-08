ضبط مدير تخليص جمركي لتزويره أوراق رسمية للمهاجرين غير الشرعيين

تمكنت الأجهزة الأمنية -اليوم الإثنين- من ضبط مدير تخليص جمركي بإحدى الشركات، بتهمة تزوير الأوراق والمستندات الرسمية المهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات ضلوعه في عمليات هجرة غير شرعية، عن طريق استخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لإثبات بيانات على غير الحقيقة للمهاجرين غير الشرعيين بإعتبارهم من أصحاب المنشآت التجارية.

إضافة إلى استخراج جوازات سفر بذات المهنة وتسهيل استخراج تأشيرات من السفارات الأجنبية.

وبعد ضبط المتهم وتفتيش مسكنه عثر بحوزته على جهاز كمبيوتر، طابعتين، تليفون محمول، كمية من المستندات والفواتير والإيصالات، سجل تجاري، مبلغ مالي.

واعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.