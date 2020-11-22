ضبط مدرس متهم بالتحرش بإحدى الطالبات بمصر الجديدة

قال إنه تواصل معها عبر تطبيق "واتس آب" للاطمئنان عليها.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على مدرس متهم بالتحرش بإحدى طالباته بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وعرض على النيابة العامة للتحقيق معه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول إحدى مدونات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واقعة تتضمن تحرش مدرس بإحدى تلميذاته بمصر الجديدة بالقاهرة.

ومن الفحص اتضح أن مالكة الحساب، طالبة جامعية، ونشرت الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي لتحرشه بها، وذلك في إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه.

وبعد ضبط المدرس، وبمواجهته أشار إلى تواصله مع المذكورة عن طريق تطبيق “واتس آب” للاطمئنان عليها فقط.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض المدرس المتهم على النيابة العامة.