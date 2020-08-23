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ضبط مدرس لإدارته شقة للدروس الخصوصية و5 منظمي حفلات زفاف بالمحافظات

لمخالفة الإجراءات المتبعة للحماية من فيروس كورونا.
أماني عوض 12:52 م, الأحد, 23 أغسطس 20 12:52 م, الأحد, 23 أغسطس 20

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اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية تجاه مدرس، لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، وتجميع عدد من الطلاب بأحد الشقق السكنية وإدارتها للدروس الخصوصية بمحافظة أسيوط، كما ضبطت 5 أشخاص لتنظيمهم حفلات زفاف بالمنوفية والشرقية.

الدروس الخصوصية

كانت معلومات وردت لقسم شرطة أول أسيوط، عن وجود مركز لتلقي الدروس الخصوصية بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وبالفحص اتضح أن مدرس، يدير الشقة لتلقي الدروس الخصوصية، وتجمع 45 طالبًا بمرحلة التعليم الثانوي.

وصرفت أجهزة الأمن الطلاب، واصطحبت المدرس لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية للمساهمة في تنفيذ الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”.

إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية للوقوف على مدى إلتزام القائمين عليها بتطبيق التدابير الاحترازية اللازمة.

حفلات الزفاف

على صعيد متصل، استكمل أجهزة الأمن تطبيق قرارات منع التجمعات والتدابير الاحترازية للحد من تداعيات فيروس “كورونا المستجد”، وضبطت 4 أشخاص لتنظيمهم حفلات زفاف بالمنوفية.

فى منوف ضبط شخص لإقامته حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من المدعوين، وضبط 2 شاشة عرض، 2 سماعة صوت، 1 مولد كهرباء، جهاز نظام صوتى ميكسر، ملك أحد الأشخاص “تم ضبطه”.

وضبط عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة منوف- لاقامته حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص، وتحفظت على 1وحدة تحكم صوت، 1 سماعة صوت، عدد من المقاعد.

وألقي القبض على عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، لإقامته حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص، وضبط أدوات الفراشة.

وتحفظت على عامل آخر بسبب حفل عرس، وعدد من المقاعد، 2 سماعة صوت، عدد من اللمبات الكهربائية، وصرفت المدعوين واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي الشرقية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن أن جزار -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس- أقام سرادق لحفل عرس نجلته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وصرف المدعوين وأمكن ضبط المذكور.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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