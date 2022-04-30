ضبط مدرس اتهمته سيدة بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن تضرر سيدة من تحرش شخص بكريمتها أثناء إعطائها درس خصوصي في منزلها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من شخص ونجلته (طرف أول)، وكيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم (طرف ثاني) بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين والتراضي والصلح فيما بينهم، وتحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق، وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه، ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.