الإسكندرية

ضبط مخزن ملابس بدون ترخيص في المنطقة الصناعية ببرج العرب

وتم ضبط وتحريز ملابس وماسكات مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية حيازتها
معتز محمود 6:34 م, الأثنين, 7 يونيو 21 6:34 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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قامت إدارة التموين ببرج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن ملابس بدون ترخيص بالمنطق الصناعية ببرج العرب، وتم ضبط وتحريز ملابس وماسكات مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية حيازتها.

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وتم تحريز الكميات تبلغ عدد ١٣٥٠ بنطلون١٠١٥٠ قناع ماسك، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ويأتى ذلك تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخازن والسلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

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بقلم معتز محمود

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