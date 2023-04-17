ضبط مخزن سجائر مهربة ومليون «صاروخ ناري» بالقاهرة والفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مخزن سجائر في منطقة مدينة نصر، ونجله وعامل، لاتهامهم بتخزين كمية كبيرة من السجائر مُهربة جمركيًا وبدون فواتير داخل المخزن المشار إليه، بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعه، وعُثر بداخل المخزن على 7840 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

وعلى صعيد آخر، ضبطت شخص في محافظة الفيوم وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة بقصد الإتجار، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أن عامل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز الشواشنة- يصنع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وأمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة، 50 كيلو جرام من المواد المستخدمة في التصنيع، كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها والتربح منها، واتخذت الإجراءات القانونية.