ضبط مخزن بويات مغشوشة في التجمع قبل طرحها بالأسواق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بويات بمنطقة التجمع الأول، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية من الدهانات “بويات” منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر،وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثرت الأجهزة الأمنية داخل المخزن المشار إليه على كمية من الدهانات ومواد الطلاء، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.