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ضبط مخزن بويات مغشوشة في التجمع قبل طرحها بالأسواق

وبدون فواتير.
أماني عوض 2:26 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 2:26 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بويات بمنطقة التجمع الأول، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية من الدهانات “بويات” منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر،وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثرت الأجهزة الأمنية داخل المخزن المشار إليه على كمية من الدهانات ومواد الطلاء، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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