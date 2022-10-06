ضبط مخزن أدوية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل، في منطقة السلام بمحافظة القاهرة ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح.

وعثر في حيازته على كميات من مستحضرات التجميل والتركيبات الطبية الخاصة بمعالجة البشرة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه 13250 عبوة مستحضرات تجميل، 2200 عبوة فارغة مُعدة للتعبئة.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.