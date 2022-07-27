ضبط مخزن أدوية محظور تداولها في البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخزن أدوية في محافظة الشرقية يحتوى على كمية كبيرة من الأدوية غير مدرجة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، وتحفظت على الكميات.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت أن طبيب -مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح- يدير مخزنًا بدون ترخيص، كائن بذات الدائرة لتجميع وتوزيع الأدوية المصرح بها للتداول وأخرى غير مصرح بتداولها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المخزن المشار إليه، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية والتقابل مع المذكور.

وبفحص المخزن عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية بإجمالي 5175 وحدة دوائية، 8417 عبوة فارغة جميعها غير مدرج بوزارة الصحة المصرية لتداولها داخل البلاد.

وبمواجهته أقر بإدارة المخزن “بدون ترخيص”ؤ لبيع وتوزيع الأدوية على عملاؤه، واستخدامه للعبوات الفارغة لإعادة تدوير المرتجع، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد الطبية بصورة غير مشروعة.