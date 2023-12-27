ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بأكتوبر

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء قيام وإدارة شخص لمحل في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ، يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المحل المُشار إليه، وبتفتيش المحل في حضوره عُثر على 23 جهاز ريسيفر، مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.