ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة أحد الأشخاص لمحل بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة ، يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه، وبتفتيش المحل في حضوره عُثر على 23 جهاز ريسيفر مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول بالمحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.