ضبط محل لبيع أجهزة الريسيفر المخصصة لفك شفرات القنوات الفضائية

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل أمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره ضبط 32 جهاز ريسيفر، مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.