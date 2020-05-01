ضبط محل غير مرخص لبيع التقاوي الزراعية بالدقهلية ومصادرة البذور

ضبطت وزارة الزراعة كميات من التقاوي غير مرخص بالاتجار بها

ضبطت حملة رقابية نحو 1.3 طن تقاوي أرز وذرة مغشوشة بالدقهلية مركز شربين برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبإشراف من الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالوزارة.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على جميع المحافظات للمرورعلى المحلات والمنافذ التى تقوم بالاتجارفى التقاوى.

ولفت الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أنه تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة تم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب يالاقتصاد القومي وقوت الشعب، وضرورة بسط هيبة الدولة على المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية هذه الأيام في ظل الأزمة التى تمر بها البلاد.

وأوضح عضام أن اللجنة المكلفة من رئيس الادارة قامت بالتحرك إلى محافظة الدقهلية، وتم ضبط محل لتجارة البذور بدون ترخيص من وزارة الزراعة وبه كميات من تقاوي الأرز والذرة بكمية 1 طن 395 كيلو بأصناف مختلفة ومن شركات مختلفة وتم عمل محضر برقم 6418 جنح أمن دولة وتسليمه إلى نيابة الدقهلية.

وأوضح عضام أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات بمحطة غربلة شربين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية لحين الرد من النيابة على المخالفة والمضبوطات.

يذكر أن اللجنة مشكلة من المهندس عماد عبد المنعم قنديل مديرعام إدارة فحص واعتماد التقاوى بمحافظة الدقهلية، والمهندس حسن جمعة حسن رئيس قسم الاعتماد بمحافظة الدقهلية، وعدد من رجال الشرطة، والمهندس عادل زكى الطنطاوى رئيس قسم فحص واعتماد التقاوى بمركز شربين، والمهندس أحمد محمود جمعة مهندس الاعتماد بمحافظة الدقهلية.