ضبط محطتي بث تليفزيوني تعرض محتوى مقرصن من كفر الشيخ

ألقت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، القبض على شخصين متهمين بإنشاء محطتي بث تليفزيوني سلكية ولاسلكية لبث المحتوى المقرصن بدون ترخيص في محافظة كفر الشيخ.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخصين أنشأوا محطتي بث تليفزيوني سلكية ولاسلكية بدون ترخيص وبث المحتوى المقرصن، بنطاق دائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من خلال استقبال القنوات المشفرة وفك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة واستخدامها في بث الأفلام والمسلسلات والمحتويات المقرصنة، نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، وأمكن استهداف المحطتين.

وأمكن ضبط مالك المحطة وآخر شريك بالمحطة -مقيمين بدائرة قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ- وبالتفتيش في حضورهما عثرت على 59 جهاز إلكتروني، يستخدم في استقبال وإعادة بث الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة وتخزين المحتوى المقرصن، المستلزمات والعدد المُستخدمة، هاتف محمول خاص بأحدهما يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما مالكي المحطتين وارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادي، كما تبين أنه يتم تقديم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.