ضبط محطة بث تليفزيوني لمحتوى مقرصن في بني سويف

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، أن شخص -له معلومات جنائية- أنشأ محطة بث تليفزيوني لاسلكية “بدون ترخيص”، لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا بمدى تغطية يشمل دائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، وباستهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية والتقابل مع مالك الشبكة -مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف.

وأمكن ضبطه وبالتفتيش في حضوره عثرت على 26 جهاز إلكتروني يستخدم في استقبال الإشارة، معالجتها، فك شفرتها، تخزين المحتوى المقرصن، إعادة تشفيرها، بث الإشارة للمشتركين بالشبكة” والمستلزمات والعدد والأدوات المستخدمة، 2 حاسب آلى يستخدمان في نشاطه، هاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء.

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تغطى مساحة 40 كيلو متر دائرى وتقدم الخدمة لحوالى 10000 مشترك نظير مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.