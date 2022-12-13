ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص في البحيرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء شخص محطة بث تليفزيوني لاسلكية “بدون ترخيص”، بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص في محافظة البحيرة ، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به، وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ، أمكن استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلي الدش وضبط مالك الشبكة -مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وأمكن ضبطه وبالتفتيش في حضوره عثر على 713 جهاز إلكتروني، يستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وحدة معالجة للتحكم في الشبكة، شاشة تلفزيونية، هاتف محمول خاص بالمتهم يحوى أثار ودلائل على إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء.

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالي 10 آلاف مشترك نظير مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.