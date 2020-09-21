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ضبط محصل بشركة المياه اختلس 70 ألف جنيه من الفواتير

بعد الاستيلاء على المبالغ من عهدته.
أماني عوض 2:59 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 2:59 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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اختلس محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد، مبلغًا ماليًا قيمته 70 ألف جنيه من تحصيل فواتير المواطنين، وتمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض عليه.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا عن استيلاء محصل بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبوتشت على مبالغ مالية من عهدته.

وأسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، عن استغلال المحصل المشار إليه، طبيعة عمله كونه محصل بالشركة، والمنوط به تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه من المواطنين.

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وأضافت التحريات أنه تحصل على 463 فاتورة من عملاء الشركة، بقيمة 70 ألف جنيه واختلاسها لنفسه، وعدم توريدها للخزينة بجهة عمله في غضون الفترة من شهر نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2020.

وتأكد ذلك بسؤال مسئولي الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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