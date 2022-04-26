ضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل في مطار القاهرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

في المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على رحل طائره الخطوط الاثيوبية رقم et 452 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية في الراكب A.E.i نيچيري الجنسية لارتباكه وكثره تردداته.

وبسؤاله عما اذا كان يحمل أشياء أو بضائع يستحق عليها رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الفحص بالأشعة والذي تلاحظ بها كثافات تكرارية.

وبالعرض على أحمد سيد ابراهيم مدير الحركه المشرف على الصالة قام بتكليف عماد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٩٩٥ عبوة من كريمات البشرة وأدوات التجميل داخل حقائبه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٦ لسنه ٢٠٢٢م.

وفي المحاوله الثانية، وعلى نفس الطائرة، اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب R.E.A نيچيري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركيه أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم شاهين مأمور الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود كثافات معتمة وأجسام متماثلة.

وتم تكليف إيمان موسى، مأمور الجمرك بفتح الحقيبة، فعثرت على كمية من الكريمات الخاصة بالبشرة كما تلاحظ أن بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بالراكب عليها أرقام عدد 2 حقيبة، تبين أن الراكب تركهما على سير الحقائب للعودة مرة أخرى وإحضارهما قاصدا التهرب من سداد الرسوم الجمركية فتم التوجه لسير الحقائب وإحضارهما فتبين أن بهما أيضا كمية من كريمات البشرة بإجمالي 918 عبوة.

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من عماد صلاح ومصطفى صادق.

وقرر صبحي ربيع مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمي ٩٦ و ٩٧ لسنه ٢٠٢٢م بعد العرض على السيد ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.