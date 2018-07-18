ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ بجمرك الإسكندرية

كتبت مها أبوودنضبطت سلطات جمارك الإسكندرية محاولتى تلاعب فى شهادات المنشأ؛ بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية، ففى المحاولة الأولى تم الضبط بناء على إخبارية مقدمة لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بورود معلومات تفيد اعتزام شركة ا . م التلاعب فى المستندات الخاصة بالمنشأ لمشمول حاويتين بهما 19

كتبت مها أبوودن

ضبطت سلطات جمارك الإسكندرية محاولتى تلاعب فى شهادات المنشأ؛ بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية، ففى المحاولة الأولى تم الضبط بناء على إخبارية مقدمة لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بورود معلومات تفيد اعتزام شركة ا . م التلاعب فى المستندات الخاصة بالمنشأ لمشمول حاويتين بهما 1926 كرتونة أدوات منزلية منشأ الصين.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 500 كرتونة من صنف شواية جريل منشأ إيطاليا و600 فرشاة شعر منشأ بريطانيا مخبأة بآخر الحاوية بالمخالفة للمستندات المرفقة بالشهادة.

وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 500 ألف جنيه.

أما المحاولة الثانية فتم ضبطها بناء على إخبارية مقدمة من جمرك مرغم بمحاولة شركة م . ع للاستيراد والتصدير التلاعب فى منشأ رسالة أحبار ماكينات التصوير بها 5 بالته أحبار ماكينات تصوير ومستلزماتها واردة من الصين.

وتبين وجود جزء من المشمول منشأ اليابان وقام صاحب الشأن بوضع استيكر منشأ الصين على البضاعة وعند نزعه تبين وجود المنشأ الحقيقي اليابان.

وتقدر الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة بحوالى 200 ألف جنيه.