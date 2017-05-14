ضبط محاولتى تهرب جمركي لكمية من مستحضرات التجميل في سفاجا

مها أبوودن: تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة يحيى سعيد من ضبط محاولتى تهرب الجمركى لكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقواعد المنظمة

مها أبوودن:



تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة يحيى سعيد من ضبط محاولتى تهرب الجمركى لكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقواعد المنظمة بهذا الخصوص.

ففى أثناء إنهاء إجراءات التفتيش على السيارت والبضائع بمنافذ سفاجا إشتبه فتحى عبدالتواب مدير إدارة المنافذ وإسلام الخطيب مدير إدارة الإستخبارات فى رضا . ع . ل سائق التريلا الفارغة رقم 150332/4189 والسيد . ع . ف سائق الشاحنة رقم 4961/ 150259 قادمين من ميناء ضبا السعودى.

وبتفتيش الشاحنتين تم العثور على 50 عبوة كرياتين وبروتين للشعر مخبأة فى ثلاجة الشاحنة الأولى 44 عبوة كرياتين وبروتين للشعر مخبأين فى ثلاجتى الشاحنتين الثانية وتم تغطية العبوات بألواح من الثلج للتمويه على رجال الجمارك.

وبلغ إجمالى التعويضات 338400جنيه للشاحنتين.



