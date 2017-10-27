ضبط محاولة للتلاعب في مستندات للتهرب الجمركي

مها أبوودن:تمكن رجال الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة عصام معوض مدير عام الإدارة العامة للتحليل والاستهداف من ضبط محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.وردت معلومات للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بمح

مها أبوودن:

تمكن رجال الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة عصام معوض مدير عام الإدارة العامة للتحليل والاستهداف من ضبط محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

وردت معلومات للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بمحاولة شركة أ . ل بالتقدم الإفراج عن رسالة قطع غيار سيارات من أحد الموانئ عن طريق التلاعب فى قيمة الفاتورة وكمية الأصناف الواردة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمرك المختص والإدارة العامة للتحليل والإستهداف والقيام بالمعاينة والجرد الفعلى للأصناف عند ورود الرسالة حيث تبين وجود 1007 Bumper (إكصدام) و 775 Panel Support (صدر) وكذا تم تعديل الأسعار المتدنية بالأسعار الحقيقية

وإشترك في اللجنة الجمركية كل من حسن فكرى والأستاذة نادية مصطفى مدير الإدارة بالتحليل والاستهداف وفاطمة أبو السعود وخالد عويس رئيس قسم المكافحة وأحمد فوزى مفتش الإدارة.

وبلغت القيمة المقدمة قبل المعاينة والتعديل 322 ألف و348 جنيه، وبلغت القيمة بعد المعاينة والتعديل 997 ألف و 406 جنيهات، وبلغ فرق القيمة 675 ألف 85 جنيها، وتم سداد الرسوم الجمركية والمخالفات على أساس القيم والأعداد الحقيقية.