ضبط محاولة لتهريب مفروشات بجمارك بورسعيد

مها أبوودن: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المفروشات بالمخالفة للقانون. وتم الضبط بناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى قطاع العمليات بوجود أصناف مخالفة فى 8 حاويات أرقام …

مها أبوودن:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المفروشات بالمخالفة للقانون.

وتم الضبط بناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى قطاع العمليات بوجود أصناف مخالفة فى 8 حاويات أرقام باسم شركة “ش .هـ . م . ج” مخزنة بجمارك بورسعيد والصنف طبقا للمستندات أقمشة واردة من الصين

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 9380 مفرش سرير مخبأة داخل بالتات الأقمشة فى محاولة من الشركة لخداع رجال الجمارك والتهرب من سداد جزء من الرسوم والضرائب الجمركية وجهات العرض.

وطلب الممثل القانونى للشركة التصالح وتم سداد جميع التعويضات المستحقة بإجمالى مليون و43 ألفا و116 جنيها، وإعادة تصدير مشمول البيان الجمركى بالكامل.