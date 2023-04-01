ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل في مطار القاهرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة استوقف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك راكبا مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.
وقام صبري حسانين مدير الحركة بتكليف محمود طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مستحضرات التجميل، ونظرا لكثرة كمياتها بالحقائب، كلف رأفت وهيب مدير الجمرك محمود طلعت ومصطفي محمد وأحمد عبد الحميد مأمورى الجمرك باستكمال تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1804 عبوة من مستحضرات التجميل.
وقام بجرد وتحريز المضبوطات جورج صفوت وهند العشري وهشام إبراهيم مأمورى تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة.
قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 24 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.