ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة في مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا على رحلة طائرة خطوط شركة المصريه رقم U J 931 اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أوبضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسن عبدالوهاب مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مدحت عبد الصبور مدير الاداره قام بتكليف محمود محمد فتحى مأمور الجمرك تحت إشراف إكرامي احمد مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22.5 جرام من مخدر الحشيش مخبأة في كبسولات القهوه و8 شرائط كونترمال 10 و12 زجاجة كونترمال وترمادوال داخل حقائبه.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.