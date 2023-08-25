تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ولوازمها بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة و تعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وذلك أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مدينة دبي وبتفتيش حقائب احد الركاب مصري الجنسية لم يقر بانه يحمل اشياء تستحق الضرائب والرسوم، فتبين وجود عدد 31 شيشة الكترونية ماركات مختلفة + عدد 3570 مستلزم شيشة الكترونية (كويل) ماركات مختلفة باجمالي عدد 3601 قطعة شيش الكترونية و لوازمها.

وقدرت القيمة الجمركية 423000 جنيه فقط أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري لاغير وأن إجمالي الرسوم الجمركية المعرضة للضياع 213531 جنيها فقط مائتان وثلاثة عشر الفا وخمسمائة و واحد و ثلاثون جنيها لاغير و تقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للاغراض الجمركية بمبلغ 846000 جنيه فقط ثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه لاغير .