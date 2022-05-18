ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية في مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة خطوط الطيران التركية اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من تركيا نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أو أي ممنوعات أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم ومحمد عبد المنعم ومحمد عفيفى فأفادوا بوجود كثافات متعددة وعلب متشابهة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين بتفتيش جميع أمتعة الراكب فتبين وجود 1378 عبوة أدوية بشرية أمبولات وشرائط متنوعة لعلاج الأورام والاكتئاب والبروستاتا بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليون جنيه.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب برقم 112 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.