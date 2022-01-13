اقتصاد وأسواق

ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة

بقيمة تعويضات تبلغ حوالى 43 مليونا و 178 ألف جنيه
السيد فؤاد 12:32 ص, الجمعة, 14 يناير 22 12:32 ص, الجمعة, 14 يناير 22

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تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع إدراة البحث الجنائي بقرية البضائع وفرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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وحسب بيان لمصلحة الجمارك، فقد تم تمرير الطرود على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام يشتبه أن تكون أقراص، وبالعرض علي الدكتورة فريدة سليم إبراهيم مدير جمرك DHL قررت تشكيل لجنة لمعاينة المشمول من عمر محمد السيد رئيس قسم التعريفة وتامر أحمد خالد مأمور الحركة وإيهاب خليفة مدير إدراة الحركة فتبين وجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة بحرفية شديدة داخل الحليات والقوائم الخشبية والتجاويف الفارغة بالمشمول بوزن إجمالى 129 كيلو 860 جرام من أقراص مخدر الكبتاجون .

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وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 43 مليونا و 178 ألف جنيه، وقررت هالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 5 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

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بقلم السيد فؤاد

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