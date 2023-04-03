ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية في مطار الغردقة

تمكن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة عبد العال نعمان مدير عام مطار الغردقة الدولي ود هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من براغ على رحلة خطوط الطيران التشيكية، اشتبه مصطفى حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة روسية، بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفه أحمد عابدين تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على عاصم عبدالعليم المشرف على صاله الوصول الدولى قرر تكليف أحمد سطوحى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 45 جهاز سجائر إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس .

وقام بالجرد والتحريز محمد حداد بحضور محسن الشعينى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبد العال نعمان مدير عام الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 11 لسنه 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.