ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة

تمكن موظفي الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسة جابر موسى مدير جمرك مطار الغردقة الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة .
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت على طائرة اير كايرو القادمة من فرانكفورت اشتبه محمد جابر عبد المنعم مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده عبداللطيف مأمور الفحص وخالد يحيى رئيس القسم فتم تأكيد الإشتباه .
وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك أمر بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 11 شريط ترمادول 200 ملى وزجاجة ترمادل داخل حقائبه بين طيات الملابس .
وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 11 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.