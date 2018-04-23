ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الرسوم الجمركية

وكالات:تمكنت مكافحة التهرب الجمركي في القاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التزوير والتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.وصرح مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن رسالة أجهزة أشعة بأسعار متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من

وكالات:





تمكنت مكافحة التهرب الجمركي في القاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التزوير والتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وصرح مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن رسالة أجهزة أشعة بأسعار متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم، تشكلت لجنة لمراجعة مستندات الإفراج الجمركي، وتم ضبط المستندات الأصلية، وتلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها.

وأضاف المصدر، في تصريحات، الاثنين، أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بقيمة 3 ملايين و404 آلاف و238 جنيها، بينما القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة بلغت 7 ملايين و592 ألفا و98 جنيها، مشيرا إلى أن التعويضات المستحقة بلغت مليونا و44 ألفا و120 جنيها.

وقرر محمد صبيح، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية.