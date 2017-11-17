ضبط محاولات تهريب سجائر إليكترونية ومستحضرات تجميل بسفاجا

مها أبوودن: تمكنت الإدارة إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة من ضبط 7محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر إليكترونية وأدوات طب وجراحة الأسنان ومستحضرات التجميل. فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى إشتبه

مها أبوودن:

تمكنت الإدارة إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة من ضبط 7محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر إليكترونية وأدوات طب وجراحة الأسنان ومستحضرات التجميل.

فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى إشتبه أبوبكر عبد الحافظ مأمور الحركة فى مشمول بوليصةالشحن رقم 16 شهادة أمتعة شخصية رقم 11766 لسنة 2017 بإسم أ . م . ع وبالمعاينة تبين وجود كمية 65 علبة سجائر الكترونيه بالشاحن وكمية من السماد العضوى.

كما اشتبه وائل جمال مأمور الحركة فى مشمول بوليصةالشحن رقم 7 أ شهادة أمتعة شخصية رقم 11696 لسنة 2017 بإسم ح . ع . أ وبالمعاينة تبين وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان.

واشتبه ثروت محمود مأمور الحركة فى مشمول بوليصةالشحن رقم 8 ب شهادة أمتعة شخصية رقم 11700 لسنة 2017 باسم ع . ف . س وبالمعاينة تبين وجود من مستحضرات التجميل المتنوعة.

كما اشتبه كل من محمد محمود و ثروت نورالدين مأمورى الحركة فى السائق ع . ع . م قائد التريللا رقم 7677 السعودية والمحملة برسالة مهمات بترولية حيث تم العثور على 750 لمبة فانوس أمامى ألمانى و550عبوة مواد لاصق أمريكية الصنع مخبأه داخل جيب سحرى بشاسيه التريللا.

وفى المحاولات الخامسة والسادسة والسابعة تم ضبط 150جراب محمول 60 ساعه حريمى ورجالى 10هاتف محمول و32 جهاز بلاى استيشن وكمية من مستحضرات التجميل.

وبلغت التعويضات المستحقة 205 ألف جنيه.