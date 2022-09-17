ضبط مجموعة من الألماظ والأحجار الكريمة قبل تهريبها في مطار القاهرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور من ضبط محاولة تهريب كمية من الألماظ والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط الجوية لشركة العربية اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى .

وبالعرض على النوبى شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف أمانى معوض مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، فتم العثور على مجموعة من الألماظ والأحجار الكريمة.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 44 لسنة 2022 ضد الراكبة وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.