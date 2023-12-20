ضبط متهم يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية ، من القبض على شخص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة الزقازيق، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهة اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.