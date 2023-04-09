ضبط متهم غسل 120 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من كشف وضبط أحد تجار المخدرات المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة تجارته غير المشروعة في محافظة الشرقية، بتعاملات بقيمة 120 مليون جنيه.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتهم -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، عقب التأكد من ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.

واتضح من التحريات تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.