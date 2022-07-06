ضبط متهم تحرش بفتاة داخل مول تجاري في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص اتهمته فتاة بارتكاب واقعة التحرش بها داخل أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسئولي الأمن الإداري في أحد المولات التجارية، يفيد بأن أحد الأشخاص تحرش بإحدى الفتيات داخل المول.

وبالانتقال والفحص تقابل مع طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة- والتي تضررت من عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة- اتهمته بالتحرش بها لفظيًا أثناء تواجدها داخل المول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.