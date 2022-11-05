ضبط متهم بطعن شقيق زوجته بسلاح أبيض في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بارتكاب واقعة الاعتداء على شقيق زوجته بالضرب، مستخدمًا سلاح أبيض “سكين” محدثًا إصابته في إحدى المناطق بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص مصاب بجرح طعني بالصدر.

وبالانتقال وسؤاله اتهم زوج شقيقته -مقيم بدائرة القسم- اعتدى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “سكين” بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المشكو في حقه وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.