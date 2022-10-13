ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخص أنشأ إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للترويج لاستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراه “مزورة”، منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة القاهرة- أثناء استقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم 3 هاتف محمول، عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات “مزورين”.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها، والاشتراك مع باقي المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية، وشهادات الماجستير والدكتوراه، باستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز “لاب توب” خاص به، وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبارشادهم ضبط جاهز “لاب توب” المستخدم في وقائع التزوير، داخل سيارة أخرى ملك أحدهم.

وعُثر بداخلها على عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد “مزورين”، وباستهداف المطبعة المشار إليها، أمكن ضبط عاملَين بالمطبعة.

وعثر بداخلها على عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات “المستخدمة في عملية الطبع”، مبلغ مالي، هاتفى محمول، 300 كتاب تعليمي تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالي، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال على المواطنين.