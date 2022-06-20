ضبط متهم بترويج تركيبات تخسيس وعلاج للنحافة عبر «سوشيال ميديا»

تمكنت مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من القبض على شخصين -أحدهما مالك صيدليات والآخر مندوب توصيل- ارتكبوا جريمة التدليس على المواطنين وإيهامهما بقدرتهما على تصنيع تركيبات دوائية بمجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع “يوتيوب”، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، إنستجرام”، دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يصنعها من خلال إعلانات يصورها ويبثها دون ترخيص.

واتضح من التحريات أنهما يتاجران في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون إتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، تم إعداد عدة أكمنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.

وأمكن ضبط مندوب التوصيل، وبحوزته 105 عبوات بها تركيبات أدوية لعلاج نحافة الأطفال، مبلغ مالى من متحصلات البيع، هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين أنه يحوي آثار ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الصيدليات، ودوره يقتصر على كونه مندوب توصيل وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء، وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.