ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار ، أسفل عقار بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا عن أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، بعقار كائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، استهدفت العقار المشار إليه، وأمكن ضبط عاطل أثناء التنقيب عن الآثار، داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهته اعترف بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.