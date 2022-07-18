ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخص متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في منطقة مدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وأضاف أنه أجرى تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق إستلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد، وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، أثناء تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.