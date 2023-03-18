ضبط متهم باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمحافظة القاهرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة- استغل الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة ، مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته سلاح أبيض، مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وبصحبته 3 أطفال.

وبسؤالهم أقروا باستغلالهم المتهم في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.