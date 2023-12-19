ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين بتهمة محاولة غسـل أموال متحصلة من نشاطهما إجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين لمحاولتهما غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.

واتضح أن مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.